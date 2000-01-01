Как купить права на маломерное судно выгодно и быстро
К маломерным судам относятся катера, моторные лодки, парусные судна, гидроциклы, аквабайки. Водный транспорт востребован в жаркую летнюю погоду. Это увлекательный и экономный отдых. Но знайте, что легальные поездки разрешены только при наличии водительского удостоверения. А если не получить права на маломерное судно, тогда возникает административное правонарушение. Водная инспекция не шутит – в переговоры не вступает и выписывает штраф за отсутствие удостоверения.
Если желаете купить права на маломерное судно, обращайтесь в компанию On-prava. Оставляйте заявку на сайте, и в течение одной недели готовые легальные права привезет курьер.
Наши условия
Стоимость 18 000₽ Срок 3 дня Аванс 1 000₽ Потребуется фото, страница паспорта разворот и прописка, аванс
Наши условия
Почему необходимо оформить права на маломерное судно
Согласно законодательству оформить права на маломерное судно разрешается человеку с гражданством РФ и достигшему восемнадцати лет. Водная инспекция уполномочена проверять у судовладельцев наличие удостоверения. Если за рулем или штурвалом судна нарушитель, налагаются штрафные санкции.
Когда не терпится совершить путешествие по воде или организовать собственный бизнес по сдаче техники в аренду, выгоднее заказать права на маломерное судно. В этом случае не придется тратить время и нервы на оформление удостоверения в отделении Государственной инспекции по маломерным судам.
Как получить права на маломерное судно самостоятельно
Официальная процедура через ГИМС связана с затратами и волнениями, поэтому покупка прав на маломерное судно с помощью компании On-prava – дело выгодное. Поясняем, сколько стоит купить права на маломерное судно. Цена удостоверения в компании On-prava зафиксирована, скрытых комиссий и доплат нет. В традиционном варианте учитывайте следующее:
- аккредитованный ГИМС учебный центр не в каждом населенном пункте, поэтому запаситесь временем и терпением на поездки;
- курсы с дисциплиной «Судовождение» идут шесть месяцев, что подразумевает учебные расходы и изменения в образе жизни (отмена встреч с друзьями, перенос отпуска);
- никакое заведение не дает гарантии прохождения экзаменационного тестирования с первой попытки;
- возникают сложности и напряжение в коллективе, потому что приходится уходить раньше конца рабочего дня или брать выходной;
- руководство не рассматривает ученика на управление маломерным судном в качестве работника, претендующего на повышение в должности, поэтому не отправляет на стажировку и в командировку.
Оформление прав через ГИМС подразумевает:
- В течение полутора или шести месяцев посещать курсы в аккредитованном учебном центре.
- Получение медицинского заключения о годном физическом и психологическом состоянии здоровья.
- Придется предоставить договор купли-продажи на водное транспортное средство, паспорт на судно, паспорт гражданина РФ, справку медицинской водительской комиссии и заявление по установленному образцу. Имейте в виду, что справки с ошибками или неточностями задержат выдачу удостоверения.
- Сдачу тестирования на знание теоретического и практического курса вождения.
- Ожидание изготовления прав на управление маломерным судном.
Оформление удостоверения с помощью компании On-prava происходит следующим образом:
- На сайте заполняется заявка.
- Прикладывается скан паспорта и фотографии.
- Не потребуется подтверждать прохождение курсов, бегать по медицинским кабинетам и беспокоиться на экзаменах.
В течение одной недели курьер привезет готовое водительское удостоверение с правом управления маломерным судном по согласованному адресу.
Если выбирать традиционный вариант, тогда цена прав на маломерное судно включает стоимость учебы, платных заключений психиатра и нарколога, государственной пошлины. И, кроме этого, беспокойства и потеря времени. Обидно, когда владеете навыками управления судном и жалко расходовать свободное время и деньги. Не сомневайтесь и звоните в компанию On-prava.
Почему стоит обратиться в on-prava, чтобы купить права на маломерное судно
Когда требуется быстро и за недорого купить права на маломерное судно, ГИМС здесь не вариант – расходы времени и денег. А в компании On-prava на изготовление удостоверения – одна неделя.
Клиенты обращаются в On-prava потому что:
- оформляем права по районам плавания – ВП, ВВП и МП;
- соблюдаем строгую конфиденциальность предоставленной личной информации;
- изготавливаем удостоверения на легальных бланках типографии Госзнак с водяными знаками и степенями защиты;
- сведения по правам регистрируются в электронной базе ГИМС, поэтому не беспокойтесь при проверках.
Этапы сотрудничества
Заказ Присылайте документы Аванс Всего 1000₽ Отчет Фото и видео (Ожидаем пробива) Оплата Производите полную оплату Получение Заказным письмом (входит в стоимость)
Этапы сотрудничества
Компания On-prava предлагает законный способ купить права на маломерное судно, и при этом сэкономить.
Как получить права на маломерное судно
Компания On-prava помогает легально управлять судном, отдыхать и покорять водную гладь. Не держите в голове бюрократические процедуры, волнения и нежелание менять привычный образ жизни. Вместо этого:
- заполните на сайте онлайн-заявку;
- прикрепите скан паспорта РФ и фотографию;
- согласуйте с менеджером компании детали, сроки, стоимость и место для курьерской доставки прав;
- сделайте предоплату.
Осуществите оплату в полном объеме только после того, как убедитесь в правильности информации, указанной в водительском удостоверении.
Сколько стоит покупка прав на маломерное судно в On-prava – это в рамках семейного бюджета. Оставляйте заявку на сайте или звоните, чтобы через неделю легально управлять судном, не боясь проверок водной инспекции.