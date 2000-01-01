Как купить права на моторное судно быстро и недорого

Для любителей отдыха на водных широтах лето и теплая осень – время для совершения путешествий на моторном судне, рыбалки или заработка в виде сдачи в аренду отдыхающим собственного транспортного средства. Но имейте в виду, что, помимо приобретения судна, требуется оформить удостоверение специальной категории. Если отсутствуют права на моторное судно, нарушитель привлекается к административному наказанию. С инспектором не получится договориться – водителя штрафуют.

Если желаете организовать вопрос с оформлением легального удостоверения на управление моторным судном, обращайтесь. В компании On-prava предлагают купить права на моторное судно, чтобы сэкономить деньги, время и нервы.

Наши условия Стоимость 18 000₽ Срок 3 дня Аванс 1 000₽ Потребуется фото, страница паспорта разворот и прописка, аванс

Почему требуется оформить права на моторное судно

Госинспекторы не предупреждают о проведении проверок на водоемах. При обнаружении, что моторным транспортным средством управляет человек без водительского удостоверения, выписывается штраф. Законодательством определено, что оформить права на моторное судно требуется после достижения восемнадцатилетнего возраста и при наличии гражданства РФ.

Если хотите быстрее отправиться в поездку на приобретенном транспортном средстве и обидно расходовать недели на учебу, проходить официальные процедуры, тогда выгоднее заказать права на моторное судно. Компания On-prava помогает получить легальные права по районам плавания, чтобы управлять транспортом без штрафов и не тратить время на традиционный путь через Государственную инспекцию по маломерным судам.

Каким образом получить права на моторное судно самостоятельно

Когда начнете выяснять подробности оформления удостоверения через отделение ГИМС, обнаружите, что предстоят траты времени и нервов. В том случае, когда права требуются срочно, покупка прав на моторное судно в компании On-prava станет экономичным вариантом решения вопроса.

Для получения прав через ГИМС предстоит:

Выбрать ближайший к работе или дому аккредитованный учебный центр, где в течение шести месяцев получать знания. Взять заключение медиков о приемлемом физическом и психологическом состоянии здоровья. Составить заявление по установленному формату. Предоставить договор купли-продажи водного транспортного средства, паспорт на судно, паспорт гражданина РФ, медицинское подтверждение о годности к управлению судном, свидетельство о прохождении курсов. Оплатить государственную пошлину. Выдержать экзаменационное тестирование, которое проходит в ГИМС.

Будьте внимательны при заполнении бланков – ошибки увеличат срок выдачи водительского удостоверения.

Для получения прав через On-prava:

Заполняется на сайте заявка. Прикрепляется скан паспорта и фотографии. И не запрашиваются заключение медицинской водительской комиссии, подтверждение о прохождении курсов и не сдаются экзамены.

Удостоверение, дающее право на легальное управление судном, изготавливается в течение одной недели.

Если спросите, сколько стоит купить права на моторное судно в On-prava, ответим, что стоимость работ фиксированная, без доплат за сложность вопроса.

Когда решите пойти официальным путем, обратите внимание, что:

учебное заведение, разрешенное ГИМС, не в каждом городе, поэтому закладывайте время на поездки;

курсы идут полтора-шесть месяцев, что приводит к нарушению планов, смещению отпуска и встреч с друзьями;

преподаватели не гарантируют сдачу экзаменов с первого раза, что автоматически продлевает учебу;

наличие знаний и навыков управления судном – это не повод сдавать экзамен экстерном.

Цена прав на моторное судно при официальном варианте включает: оплату учебных курсов, заключений психиатра и нарколога, государственной пошлины. Взвесьте, что выгоднее – в ГИМС или в On-prava.

Дополнительные категории Всего за 2000 р. Лодка

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Моторное

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Почему стоит обратиться в компанию on-prava, чтобы купить права на моторное судно

Среди преимуществ сотрудничества с On-prava:

опыт решения сложных задач;

работаем в конфиденциальном формате;

изготавливаем водительские удостоверения на бланках Госзнак;

контролируем уровень оказания услуг.

Когда потребуется быстро и за недорого купить права на моторное судно, звоните смелее в компанию On-prava:

изготовим водительское удостоверение на легальном бланке;

категории на выбор: ВП (внутренние несудоходные), МП (морские) и ВВП (внутренние водные пути);

соблюдаем согласованные с заказчиком сроки;

личная информация по правам отображена в базе ГИМС, поэтому не волнуйтесь при проверках.

Обращение в On-prava – это выгодный способ купить права на моторное судно, стоимость которых вписывается в семейный бюджет. Какая бы ни складывалась ситуация, менеджер найдет решение и изготовит удостоверение.

Как получить права на моторное судно

Вот бы поехать порыбачить или с ветерком прокатиться по озеру. Чтобы не испортить настроение и избежать неприятных разговоров с инспектором, предпринимаем следующее:

заполняем на сайте On-prava заявку;

подгружаем скан паспорта и фотографию;

обговариваем с менеджером заказ, стоимость, дату и место курьерской доставки;

делаем предоплату.

Этапы сотрудничества Заказ Присылайте документы Аванс Всего 1000₽ Отчет Фото и видео (Ожидаем пробива) Оплата Производите полную оплату Получение Заказным письмом (входит в стоимость) Заказать права

И водительское удостоверение готово в течение одной недели. Просим до оплаты за выполненную работу удостовериться в правильности личной информации, указанной в правах. И не потребуется слушать теорию, ездить с инструктором, беспокоиться на экзаменах и носиться по медицинским кабинетам. Кроме того, нет никаких замаскированных комиссий или доплат. Если спрашивают, сколько стоит покупка прав на моторное судно, отвечаем, что цена фиксированная.

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