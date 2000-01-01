Как купить права на парусное судно выгодно и быстро

Незабываемый драйв и романтика – это прогулка под парусом. А вот чтобы проверка инспектора и выписанный штраф не испортили настроение, подумайте, как получить права на парусное судно. Имейте в виду, что оформление удостоверения через Государственную инспекцию по маломерным судам занимает время. Оставьте свободные дни на личные дела и отдых, обращайтесь в компанию On-prava, чтобы встать за штурвал собственного водного транспорта.

Если оставить заявку в On-prava, то автоматически снимаются заботы и беспокойства, связанные с оформлением. Купить права на парусное судно – на это потребуется одна неделя и никаких курсов, практики, беготни по кабинетам врачей и экзаменационного тестирования.

Наши условия Стоимость 18 000₽ Срок 3 дня Аванс 1 000₽ Потребуется фото, страница паспорта разворот и прописка, аванс

Почему требуется оформить права на парусное судно

Согласно действующему в России законодательству, если площадь паруса составляет до 12 кв.м., тогда понадобится наличие водительского удостоверения. Получение прав – с восемнадцати лет. В противном случае ожидайте неприятных разговоров с водной инспекцией и штраф за административное правонарушение. Но этого не произойдет, если примите решение оформить права на парусное судно.

Как получить права на парусное судно самостоятельно

Исходя из опыта официальных сторонников оформления удостоверения через отделение ГИМС, требуется время и деньги. Но обидно расходовать недели, когда владеешь навыками управления парусным судном. В этой ситуации выгоднее покупка прав на парусное судно. Давайте проведем сравнение.

Первый критерий – цена прав на парусное судно. Легальное получение водительского удостоверения включает расходы на учебу в аккредитованном ГИМС центре, платные заключения нарколога и психиатра, сумму государственной пошлины. Цена удостоверения в On-prava фиксированная, без скрытых доплат. Второй критерий – срок получения готового удостоверения. Государственная инспекция по маломерным судам не принимает экзамены экстерном. Поэтому сначала тратится время на поиск специализированной школы рядом с работой или домом, затем прослушивание теории, отработка практических приемов управления судном. Учитывайте в планах, что курсы – полтора или шесть месяцев. Это означает смену привычного образа жизни, аннулирование встреч и отдыха с друзьями. Не расстраивайтесь – в компании On-prava на оформление прав на парусное судно уходит одна неделя.

Имейте в виду, что никакое учебное учреждение не гарантирует прохождение экзаменационного тестирования при ГИМС с первого раза. Поэтому выходят временные затраты.

Официальный вариант (через отделение Государственной инспекции по маломерным судам) подразумевает следующее:

прохождение курса в аккредитованном учебном заведении;

получение медицинского заключения о нормальном физическом и психоэмоциональном состоянии здоровья;

выдержку экзаменационного тестирования теоретических и практических знаний непосредственно в отделении ГИМС;

предоставление договора купли-продажи на парусное судно, паспорта транспортного средства, паспорта гражданина РФ, подтверждения прохождения учебы, а также медицинской водительской комиссии о годности к управлению парусником.

После сдачи справок проходит 10 дней и инспекция по маломерным судам выдает водительское удостоверение.

Вариант оформления прав через компанию On-prava включает такие этапы, как:

на сайте заполняется заявка;

к заявке прикладывается скан фотографии и паспорта;

не требуется: врачебное заключение о состоянии здоровья, прохождение специализированной учебы и сдача экзаменов.

Компания On-prava изготавливает удостоверение в течение одной недели.

Итак, сколько стоит купить права на парусное судно. Если брать легальный способ, через отделение ГИМС, тогда это расходы на учебу, платные справки из наркологического и психоневрологического диспансеров, уплата государственной пошлины. В компании On-prava цена на удостоверение водителя маломерного судна фиксированная, сложность вопроса влияния на цену не оказывает. Кроме того, не потребуется бегать, нервничать и расходовать семейный бюджет.

Дополнительные категории Всего за 2000 р. Лодка

Гидроцикл

Катер

Яхта

Маломерное

Моторное

Парусное

Почему стоит обратиться в компанию on-prava, чтобы купить права на парусное судно

Компания On-prava специализируется на оформлении водительских удостоверений. Поэтому менеджеры помогают решать и проблематичные вопросы.

Работаем так, чтобы заказчики получили удостоверение необходимой категории и рекомендовали On-prava – где быстро и за недорого купить права на парусное судно. Для того, чтобы развеять сомнения, рассказываем о положительных сторонах сотрудничества:

изготавливаем права по районам плавания (ВП – несудоходные внутренние водоемы, ВВП – внутренние водные пути и МП – морские пути);

соблюдаем конфиденциальность предоставленной личной информации;

сведения водительского удостоверения фиксируются в электронной базе Государственной инспекции по маломерным судам, поэтому беспокойство при проверке исключается.

Этапы сотрудничества Заказ Присылайте документы Аванс Всего 1000₽ Отчет Фото и видео (Ожидаем пробива) Оплата Производите полную оплату Получение Заказным письмом (входит в стоимость) Заказать права

Как получить права на парусное судно

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Когда жаль тратить время и средства на официальный путь решения вопроса:

заполните на сайте онлайн-заявку;

загрузите скан фотографии будущего водителя парусника и паспорт гражданина РФ;

обговорите с менеджером заказ, согласуйте срок, стоимость и место доставки;

сделайте предоплату.

Водительское удостоверение изготавливаем в течение одной недели. Оплату за выполненную работу делайте только тогда, когда убедитесь в корректности указанной в правах информации.

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