+7(499) 322-30-93
Запрос звонка

Купить права на форвардер: официально и недорого

Транспорт
МотоциклЛегковой автомобильГрузовой автомобильАвтобус и маршруткаПрицепТрамвайТроллейбусБилеты ПДД
Спецтехника
ТракторБульдозерАвтогрейдерПогрузчикКатокКвадроцикл и снегоходВездеходКомбайнАсфальтоукладчикРазметочная машинаСамосвалФорвардерХарвестер
ГИМС
ЛодкаГидроциклКатерЯхтаМаломерное судноМоторное судноПарусное судно
Лишенным
ДубликатЗеркальныеЛист сдачиБелорусские праваБез базы

Права на форвардер получает водитель лесозаготовительного транспорта. Для того, чтобы легально управлять такой техникой, через отделение Государственного технического надзора требуется оформить удостоверение тракториста-машиниста с категорией «D». Обратите внимание, что в правах среди специальных отметок в обязательном порядке пишется – машинист-оператор форвардера.

Наши условия

Стоимость18 000₽
Срок3 дня
Аванс1 000₽
Потребуетсяфото, страница паспорта разворот и прописка, аванс

Чтобы оформить права машиниста лесозаготовительной спецтехники, проходится учеба в специализированной автошколе, подтверждаются на экзамене знания и навыки, проходится медицинская водительская комиссия. В этом варианте расходы времени и нервов. И это не подходит тем, кто:

  • знает, как управлять форвардером;
  • знаком с техническим устройством такой машины;
  • рассматривает востребованную вакансию – машинист лесозаготовительной машины;
  • не намерен расходовать свободное время на учебу.

Если преследуете цель устроиться работать на спецтехнику, компания On-prava помогает оперативно и за недорого купить права на форвардер, чтобы сэкономить время и деньги. Изготавливаем легальные водительские удостоверения, информацию вносим в электронную базу Гостехнадзора, поэтому насчет проверок не беспокойтесь.

Для чего требуется оформлять права на форвардер

Транспортер-погрузчик, который используется в процессе лесозаготовки, называется форвардером. Самоходная машина состоит из манипулятора и грузовой тележки. Технологические функции форвардера привязаны к цикличности заготовки древесины: подъезд к дереву, захватывание ствола, обрубка веток, раскряжевка, транспортирование сортамента с места заготовки. 

Такая спецтехника востребована в процессе валки леса. Поэтому машинист-оператор лесозаготовительной машины работу найдет. Но обратите внимание, что управление подобным тяжелым транспортным средством доверяют подготовленным водителям. Для этого требуется пройти специализированные курсы и подтвердить знания на экзаменах в отделении Гостехнадзора.

Официальное решение вопроса – это время, беспокойства и расходование семейного бюджета. Если не желаете менять ритм жизни и хотите быстрее занять появившуюся вакансию, оформление водительского удостоверения на форвардер в On-prava – выгодное решение.

Дополнительные категории

Всего за 2000 р.

Кому разрешается получить права на форвардер

Законодательством РФ установлено, что получение прав на форвардер происходит с восемнадцати лет при подтвержденном нормальном физическом и психоэмоциональном состоянии здоровья.

Как получить права на форвардер

Кто умеет управлять спецтехникой, тот стремится расширить профессиональные навыки и получить права категории «D» для работы на форварде. Смотрите, что включает официальный алгоритм оформления удостоверения:

  1. Поиск аккредитованного Гостехнадзором учебного центра с программой по специальности «Машинист форвардера».
  2. Посещение курса в течение шести месяцев.
  3. Получение медицинского заключения о годности к управлению специальной техникой требуемой категории.
  4. Подготовка справок, написание заявления по установленной форме с приложенным свидетельством об образовании и паспортом.
  5. Сдача экзаменов по теории и практике в отделении Государственного технического надзора.
  6. Уплата государственной пошлины и ожидание готового водительского удостоверения.

Из этапов легальной процедуры догадываемся, сколько стоит купить права на форвардер. Итоговая стоимость дополняется временными расходами на пересдачу, потому что автошкола не гарантирует сдачу экзаменов с первой попытки. Отбросьте в сторону трудности, сомнения и обращайтесь в компанию On-prava для того, чтобы купить права на форвардер.

Этапы сотрудничества

ЗаказПрисылайте документы
АвансВсего 1000₽
ОтчетФото и видео (Ожидаем пробива)
ОплатаПроизводите полную оплату
ПолучениеЗаказным письмом (входит в стоимость)
Заказать права

Почему стоит купить права на форвардер в компании on-prava

Менеджеры компании On-prava за пять лет помогли с получением легальных прав по требуемой категории тысячам благодарных заказчиков. Если хотите оформить права на форвардер, забывайте о беготне, переносе отпуска, переменах в привычном образе жизни и денежных расходах. В компании On-prava – цена прав на форвардер фиксированная.

Как оформить права на форвардер оперативно и недорого

Для того, чтобы заказать права на форвардер, не потребуется проходить официальные процедуры, слушать лекции и сдавать экзаменационное тестирование.

  1. Отправьте онлайн заявку на сайте.
  2. Прикрепите скан паспорта и фотографии.
  3. Проверьте личную информацию.
  4. Обсудите с менеджером стоимость, сроки и место для доставки.
  5. Внесите предоплату, чтобы подтвердить готовность недорого и быстро купить удостоверение для управления форвардером.

Права изготавливаются в течение одной недели. Когда убедитесь в корректности прав, оплатите выполненную работу.

Удостоверение оформляется на государственном бланке с защитными водяными знаками, а информация фиксируется в электронной базе Гостехнадзора. Поэтому никаких беспокойств при проверках.

Пишите, звоните – поможем решить вопрос и сэкономить деньги.

Отправить заказ
Отправить