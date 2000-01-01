Купить права на харвестер: недорого и официально

Для того, чтобы работать на лесозаготовке, управляя специальной техникой, требуются права на харвестер. Такое удостоверение выдается в отделении Государственного технического надзора после прохождения курсов и сдачи экзаменов. Процедура отнимает время и силы, изменить официальный порядок получения прав невозможно. Поэтому обидно упустить вакансию, когда умеешь управлять тяжелой спецтехникой. Для того, чтобы устроиться на работу, проконсультируйтесь с менеджером компании On-prava. Здесь – оперативно и за недорого купить права на харвестер. Тогда не понадобится расходовать месяцы на учебу и, если понравилась вакансия и пройдено собеседование, выходи на работу.

Чтобы уточнить, сколько стоит покупка прав на харвестер, обращайтесь в компанию On-prava – поможем решить вопрос.

Наши условия Стоимость 18 000₽ Срок 3 дня Аванс 1 000₽ Потребуется фото, страница паспорта разворот и прописка, аванс

Для чего требуется оформлять права на харвестер

Спецтехника под названием «харвестер» - это лесозаготовительный комбайн, который по функциональному назначению похож на форвардер. Харвестер способен выполнять следующие операции: валить лес, обрубать ветви, транспортировать поваленные деревья на погрузочную площадку (верхний склад), делать раскряжевку и проводить сортировку. Чтобы работать на подобной самоходной машине с шести или восьми цилиндровым дизельным двигателем, требуются теоретические знания и практические навыки. Этому обучают на курсах в специализированных учебных заведениях. Полученные умения требуется подтвердить на экзаменах.

Если оформлять права на лесозаготовительный комбайн легально, учитывайте, что расходы включают: оплату курсов, платные заключения в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, уплату государственной пошлины. Итоговая сумма получится больше того, на что рассчитывали. Если же сравнить с тем, сколько стоит купить права на харвестер в компании On-prava, увидите, что официальная процедура невыгодная.

Кто способен получить права на харвестер

В требованиях законодательства РФ обозначено, что права на харвестер выдаются:

тем, кто старше восемнадцати лет и при наличии российского гражданства;

с подтверждением о нормальном физическом и психоэмоциональном состоянии здоровья.

Имейте в виду, что для зачисления в автошколу, аккредитованную Государственным техническим надзором, предоставляется медицинское заключение о годности обучающегося к управлению самоходной техникой.

Удостоверение водителя на харвестер выдает Гостехнадзор при подтверждении прохождения учебных курсов. Но, когда знаете устройство этой самоходной машины и владеете практическим опытом, обидно расходовать свободное время и тратить деньги. В этом случае пишите в компанию On-prava, чтобы решить вопрос и выйти на заработок.

Как получить права на харвестер

Получить официальные права и работать водителем на харвестере – это для знатоков спецтехники и когда нравится выполнять тяжелые задания и видеть результат. Процедура оформления удостоверения через отделение Гостехнадзора отнимает время, потому что потребуется:

Найти аккредитованную автошколу. Взять медицинское заключение установленного образца о годности к управлению самоходными машинами. В течение шести месяцев посещать курсы. Подать заявление в Гостехнадзор и приложить медсправку, квитанцию об уплате госпошлины, паспорт, а также свидетельство об образовании.

Когда заявление примут, следующий этап – тестирование знаний и навыков управления харвестером. Автошкола курирует и помогает подопечным освоить программу, но учитывайте, что случаются пересдачи. Поэтому время идет, а удостоверения еще нет, вакансию занимает другой водитель. Купить права на харвестер быстрее и выгоднее.

Почему стоит купить права на харвестер в компании on-prava

Если обратиться в On-prava, увидите, что работаем в конфиденциальном формате, оформляем безопасные для проверки удостоверения и соблюдаем согласованные с заказчиком сроки. Оформить права на харвестер через компанию On-prava выгодно, потому что:

Не потребуется слушать лекции, отрабатывать навыки и нервничать на экзаменах. Не понадобится ездить по врачам и собирать справки о состоянии здоровья. Забудьте об отмене встреч с друзьями и переносе отпуска.

Готовое удостоверение привозит курьер через одну неделю.

Этапы сотрудничества Заказ Присылайте документы Аванс Всего 1000₽ Отчет Фото и видео (Ожидаем пробива) Оплата Производите полную оплату Получение Заказным письмом (входит в стоимость) Заказать права

Для того, чтобы заказать права на харвестер, заполните онлайн-заявку на сайте. Беспокоиться не стоит, поскольку удостоверение изготавливаем на государственном бланке с водяными знаками и степенями защиты.

Как оформить права на харвестер быстро и экономно

Менеджеры компании On-prava занимаются оформлением водительских удостоверений на спецтехнику категорий B, C, D, E и F. Покупка прав на харвестер с помощью On-prava – это выгодное решение для тех, кто думает о времени и экономии семейного бюджета. После подачи заявки через сайт удостоверение готово в течение одной недели. А цена прав на харвестер меньше, чем пользоваться легальным способом. Так что действуйте:

Заполните заявку онлайн. Проверьте личную информацию до отправки. Прикрепите скан фотографии и паспорта. Согласуйте с менеджером заказ, стоимость, срок и место для доставки. Сделайте предоплату.

Когда курьер привезет права и убедитесь в правильности указанной информации, переведите деньги за выполненную работу.

Обращайтесь – поможем получить легальные права и сэкономить время и деньги.