Купить права на харвестер: недорого и официально
Для того, чтобы работать на лесозаготовке, управляя специальной техникой, требуются права на харвестер. Такое удостоверение выдается в отделении Государственного технического надзора после прохождения курсов и сдачи экзаменов. Процедура отнимает время и силы, изменить официальный порядок получения прав невозможно. Поэтому обидно упустить вакансию, когда умеешь управлять тяжелой спецтехникой. Для того, чтобы устроиться на работу, проконсультируйтесь с менеджером компании On-prava. Здесь – оперативно и за недорого купить права на харвестер. Тогда не понадобится расходовать месяцы на учебу и, если понравилась вакансия и пройдено собеседование, выходи на работу.
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Наши условия
Стоимость 18 000₽ Срок 3 дня Аванс 1 000₽ Потребуется фото, страница паспорта разворот и прописка, аванс
Наши условия
Для чего требуется оформлять права на харвестер
Спецтехника под названием «харвестер» - это лесозаготовительный комбайн, который по функциональному назначению похож на форвардер. Харвестер способен выполнять следующие операции: валить лес, обрубать ветви, транспортировать поваленные деревья на погрузочную площадку (верхний склад), делать раскряжевку и проводить сортировку. Чтобы работать на подобной самоходной машине с шести или восьми цилиндровым дизельным двигателем, требуются теоретические знания и практические навыки. Этому обучают на курсах в специализированных учебных заведениях. Полученные умения требуется подтвердить на экзаменах.
Если оформлять права на лесозаготовительный комбайн легально, учитывайте, что расходы включают: оплату курсов, платные заключения в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, уплату государственной пошлины. Итоговая сумма получится больше того, на что рассчитывали. Если же сравнить с тем, сколько стоит купить права на харвестер в компании On-prava, увидите, что официальная процедура невыгодная.
Кто способен получить права на харвестер
В требованиях законодательства РФ обозначено, что права на харвестер выдаются:
- тем, кто старше восемнадцати лет и при наличии российского гражданства;
- с подтверждением о нормальном физическом и психоэмоциональном состоянии здоровья.
Имейте в виду, что для зачисления в автошколу, аккредитованную Государственным техническим надзором, предоставляется медицинское заключение о годности обучающегося к управлению самоходной техникой.
Удостоверение водителя на харвестер выдает Гостехнадзор при подтверждении прохождения учебных курсов. Но, когда знаете устройство этой самоходной машины и владеете практическим опытом, обидно расходовать свободное время и тратить деньги. В этом случае пишите в компанию On-prava, чтобы решить вопрос и выйти на заработок.
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Как получить права на харвестер
Получить официальные права и работать водителем на харвестере – это для знатоков спецтехники и когда нравится выполнять тяжелые задания и видеть результат. Процедура оформления удостоверения через отделение Гостехнадзора отнимает время, потому что потребуется:
- Найти аккредитованную автошколу.
- Взять медицинское заключение установленного образца о годности к управлению самоходными машинами.
- В течение шести месяцев посещать курсы.
- Подать заявление в Гостехнадзор и приложить медсправку, квитанцию об уплате госпошлины, паспорт, а также свидетельство об образовании.
Когда заявление примут, следующий этап – тестирование знаний и навыков управления харвестером. Автошкола курирует и помогает подопечным освоить программу, но учитывайте, что случаются пересдачи. Поэтому время идет, а удостоверения еще нет, вакансию занимает другой водитель. Купить права на харвестер быстрее и выгоднее.
Почему стоит купить права на харвестер в компании on-prava
Если обратиться в On-prava, увидите, что работаем в конфиденциальном формате, оформляем безопасные для проверки удостоверения и соблюдаем согласованные с заказчиком сроки. Оформить права на харвестер через компанию On-prava выгодно, потому что:
- Не потребуется слушать лекции, отрабатывать навыки и нервничать на экзаменах.
- Не понадобится ездить по врачам и собирать справки о состоянии здоровья.
- Забудьте об отмене встреч с друзьями и переносе отпуска.
Готовое удостоверение привозит курьер через одну неделю.
Этапы сотрудничества
Заказ Присылайте документы Аванс Всего 1000₽ Отчет Фото и видео (Ожидаем пробива) Оплата Производите полную оплату Получение Заказным письмом (входит в стоимость)
Этапы сотрудничества
Для того, чтобы заказать права на харвестер, заполните онлайн-заявку на сайте. Беспокоиться не стоит, поскольку удостоверение изготавливаем на государственном бланке с водяными знаками и степенями защиты.
Как оформить права на харвестер быстро и экономно
Менеджеры компании On-prava занимаются оформлением водительских удостоверений на спецтехнику категорий B, C, D, E и F. Покупка прав на харвестер с помощью On-prava – это выгодное решение для тех, кто думает о времени и экономии семейного бюджета. После подачи заявки через сайт удостоверение готово в течение одной недели. А цена прав на харвестер меньше, чем пользоваться легальным способом. Так что действуйте:
- Заполните заявку онлайн.
- Проверьте личную информацию до отправки.
- Прикрепите скан фотографии и паспорта.
- Согласуйте с менеджером заказ, стоимость, срок и место для доставки.
- Сделайте предоплату.
Когда курьер привезет права и убедитесь в правильности указанной информации, переведите деньги за выполненную работу.
Обращайтесь – поможем получить легальные права и сэкономить время и деньги.